Сергей Чемезов как главный козырь авиастроителей

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Андрей Гордеев / Ведомости

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов встретился в понедельник с Владимиром Путиным и попросил президента докапитализировать Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) на 300 млрд руб. Эти средства нужны на финансовое оздоровление заводов ОАК, а также на среднемагистральный самолет МС-21.

На МС-21 сейчас сходятся все надежды российского гражданского авиастроения. Это единственная гражданская программа ОАК, имеющая мощный коммерческий рыночный и даже экспортный потенциал. После того как в 2018 г. Airbus поглотила проект среднемагистральных лайнеров CSeries канадской Bombardier, а Boeing запустил сделку по покупке аналогичной программы бразильской Embraer, мировая дуополия стала окончательной и бесповоротной.