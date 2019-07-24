Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: Компания недели: Госкорпорация «Ростех»
Сергей Чемезов как главный козырь авиастроителей
Только избранные руководители российских компаний могут попросить деньги напрямую у Владимира Путина
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Андрей Гордеев / Ведомости
Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов встретился в понедельник с Владимиром Путиным и попросил президента докапитализировать Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) на 300 млрд руб. Эти средства нужны на финансовое оздоровление заводов ОАК, а также на среднемагистральный самолет МС-21.
На МС-21 сейчас сходятся все надежды российского гражданского авиастроения. Это единственная гражданская программа ОАК, имеющая мощный коммерческий рыночный и даже экспортный потенциал. После того как в 2018 г. Airbus поглотила проект среднемагистральных лайнеров CSeries канадской Bombardier, а Boeing запустил сделку по покупке аналогичной программы бразильской Embraer, мировая дуополия стала окончательной и бесповоротной.
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