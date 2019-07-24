Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: Выборы с накопленным эффектом

Как бюрократия манипулирует выборами

Эксперт по избирательному праву Андрей Бузин про методы выхолащивания выборов

Выборы не такая безобидная штука, как это может казаться людям старшего поколения, которые помнят еще советские выборы. Нынешним организаторам выборов – я, понятно, не имею в виду избирательные комиссии – тоже хочется, чтобы эти мероприятия были веселым ритуалом легитимации действующей власти. Отсюда пирожки и лотереи на избирательных участках. Однако есть одно «но»: период 90-х заронил в некоторых российских гражданах сомнение в том, что выборы – это только ритуал. Фантазию стимулирует и Конституция, в которой сказано, что свободные выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа. И народившееся новое поколение, не помнящее советских выборов, с сомнением относится к тому, что происходит на нынешних российских. У многих возникает подозрение, что наши, по меткому определению политолога Григория Голосова, «электоральные мероприятия» – совсем не те свободные выборы, которые подразумевает Конституция.

Нельзя сказать, что это подозрение рождается вдруг. По сравнению с другими странами Россия очень инертна. Она долго раскачивается. Требуется много раз поиздеваться над избирателями, несколько раз избрать уродливые законодательные и представительные органы, чтобы возмущение вылилось на улицы.

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Комментарии
Д.Е.
04:59 25.07.2019
А легитимна ли власть, раз выборы не выборы, а только средство удержания власти.
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