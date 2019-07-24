Как бюрократия манипулирует выборами

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Андрей Гордеев / Ведомости

Выборы не такая безобидная штука, как это может казаться людям старшего поколения, которые помнят еще советские выборы. Нынешним организаторам выборов – я, понятно, не имею в виду избирательные комиссии – тоже хочется, чтобы эти мероприятия были веселым ритуалом легитимации действующей власти. Отсюда пирожки и лотереи на избирательных участках. Однако есть одно «но»: период 90-х заронил в некоторых российских гражданах сомнение в том, что выборы – это только ритуал. Фантазию стимулирует и Конституция, в которой сказано, что свободные выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа. И народившееся новое поколение, не помнящее советских выборов, с сомнением относится к тому, что происходит на нынешних российских. У многих возникает подозрение, что наши, по меткому определению политолога Григория Голосова, «электоральные мероприятия» – совсем не те свободные выборы, которые подразумевает Конституция.

Нельзя сказать, что это подозрение рождается вдруг. По сравнению с другими странами Россия очень инертна. Она долго раскачивается. Требуется много раз поиздеваться над избирателями, несколько раз избрать уродливые законодательные и представительные органы, чтобы возмущение вылилось на улицы.