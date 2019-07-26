Убитые души
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Напряжение, связанное с отказом зарегистрировать ряд кандидатов от оппозиции на выборы депутатов Мосгордумы, не снимается. Переговоры с федеральным и столичным избиркомами при всей видимой куртуазности слишком явно тянут время. 27 июля, в субботу, ожидается новая акция в продолжение первой, 20 июля, собравшей, по данным «белого счетчика», больше 20 000 человек. Но есть и расчет на информационную усталость, на то, что кажущаяся беспросветность протеста и необратимость решений приведут к затуханию интереса к скандалу и связанного с ним активизма. Есть терпеливое ожидание, что ажиотаж рано или поздно будет вытеснен другими яркими подвигами государства. Но уже ясно, что при любом исходе у этой истории будет долгое послевкусие. Тем более имеет смысл заранее обдумывать близкие и отдаленные последствия использования подобных методов при решении политических задач власти.
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