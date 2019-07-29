Статья опубликована в № 4864 от 29.07.2019 под заголовком: Москва резиновая
Жестокий разгон протестов изменил ситуацию не только в Москве
Власть перешла от компромиссов к подавлению
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Беспримерные по продолжительности не согласованные с властями манифестации недовольных горожан и чрезмерные действия полиции и Росгвардии отражают изменившуюся политическую ситуацию: ключевые решения в Москве принимают не городские власти, а руководители федеральных силовых ведомств и спецслужб.
Минувшая суббота в Москве была отмечена крупнейшими с 2012 г. не согласованными с властями выступлениями – за честные выборы в Мосгордуму и против произвольного снятия оппозиционных кандидатов. Проведенная городскими властями и федеральным МВД кампания запугивания оказалась бесполезной: по приблизительным подсчетам, на улицы вышли около 15 000 человек.
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