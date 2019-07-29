Можно ли обновить плановую экономику
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Казалось бы, какое отношение советская система планирования может иметь к сложившейся в России рыночной экономике? Оказывается, самое прямое. Последние 10–15 лет российская экономика становится все более государственной. Увеличивается доля госпредприятий, многие отрасли фактически контролируются госструктурами, а частный формально бизнес, попадая под всё большую зависимость от органов госуправления – министерств, комитетов и комиссий, сидя лишь на госзаказах, становится фактически государственным. Цели усиления контроля в экономике вполне благие – уменьшение нецелевого расходования средств, борьба с коррупцией, контроль за госсобственностью. В открытую идут разговоры, что рынок имеет огромное количество недостатков, а если исправить недостатки советской плановой экономики, добавив к ней современные компьютерные достижения, то получится новая жизнеспособная модель экономики. Так ли это?
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