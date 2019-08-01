Сила и слабость столичного протеста
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Митинги в Москве с требованиями честных выборов в Московскую городскую думу – один из ряда протестов, разворачивавшихся на наших глазах последние один-два года. Мусорные и экологические протесты, серия акций против пенсионной реформы, выступления обманутых вкладчиков и дольщиков, недавние волнения в Ингушетии из-за переноса границы с Чечней, митинги в Екатеринбурге против строительства храма, гулянья и одиночные пикеты в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова не исчерпывают список.
Протесты происходят на фоне ухудшения общественных настроений и снижения авторитета российской власти, рейтинги которой в 2018 г. опустились к минимальным значениям последних лет. Рейтинг одобрения премьера снижался до 28%, Думы – до 30%, правительства – до 33%, рейтинг одобрения Владимира Путина – до 64%. Наиболее резкий одномоментный обвал показателей наблюдался после объявления пенсионной реформы, но снижение началось раньше и продолжалось по мере падения доходов населения, исчерпания крымского эффекта и нарастания неуверенности в будущем. В середине 2018 г., по данным опросов, также резко выросла готовность россиян принимать участие в акциях протеста с политическими требованиями, с тех пор этот показатель держится на уровне четверти населения.
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