Как поднять доверие к власти: версия Зе

Статья опубликована в № 4869 от 05.08.2019 под заголовком: Подъем доверия в смартфоне

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Украина находится в группе стран, «нащупывающих дно» в доверии к государству Facebook

Доверие к государству медленно, но верно сокращается в большинстве стран. Попытки если не повернуть этот процесс вспять, то хотя бы затормозить политиками предпринимаются с переменным успехом. Президент Украины Владимир «Зе» Зеленский ищет свое решение, напрямую общаясь с гражданами посредством Facebook и, говоря более широко, смартфона. Какие аргументы за и против «цифрового популизма» в версии Зе?

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