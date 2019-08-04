Статья опубликована в № 4869 от 05.08.2019 под заголовком: Подъем доверия в смартфоне
Как поднять доверие к власти: версия Зе
Социолог Антон Олейник о том, зачем презиенту Владимиру Зеленскому Facebook
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Украина находится в группе стран, «нащупывающих дно» в доверии к государству
Доверие к государству медленно, но верно сокращается в большинстве стран. Попытки если не повернуть этот процесс вспять, то хотя бы затормозить политиками предпринимаются с переменным успехом. Президент Украины Владимир «Зе» Зеленский ищет свое решение, напрямую общаясь с гражданами посредством Facebook и, говоря более широко, смартфона. Какие аргументы за и против «цифрового популизма» в версии Зе?
Веришь – не веришь
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}