Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: Кто забыл о Хиросиме
Кто забыл о Хиросиме
Угроза ядерной войны призрачна для молодых россиян
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Классика советской песни – «Солнечному миру – да! да! да! Ядерному взрыву – нет! нет! нет!» – похоже, основательно забыта россиянами, как и опыт применения атомного оружия – бомбардировки японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 г. Опрос, проведенный ВЦИОМом накануне Всемирного дня борьбы за запрещение ядерного оружия, который отмечается в день бомбардировки Хиросимы, показал, что угроза не кажется реальной значительной части респондентов, а список стран, потенциально угрожающих России применением, формируется во многом текущей внешнеполитической повесткой и пропагандой.
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