Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: Кто забыл о Хиросиме

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Классика советской песни – «Солнечному миру – да! да! да! Ядерному взрыву – нет! нет! нет!» – похоже, основательно забыта россиянами, как и опыт применения атомного оружия – бомбардировки японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 г. Опрос, проведенный ВЦИОМом накануне Всемирного дня борьбы за запрещение ядерного оружия, который отмечается в день бомбардировки Хиросимы, показал, что угроза не кажется реальной значительной части респондентов, а список стран, потенциально угрожающих России применением, формируется во многом текущей внешнеполитической повесткой и пропагандой.