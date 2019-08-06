От редакции
Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: Кто забыл о Хиросиме

Кто забыл о Хиросиме

Угроза ядерной войны призрачна для молодых россиян

Классика советской песни – «Солнечному миру – да! да! да! Ядерному взрыву – нет! нет! нет!» – похоже, основательно забыта россиянами, как и опыт применения атомного оружия – бомбардировки японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 г. Опрос, проведенный ВЦИОМом накануне Всемирного дня борьбы за запрещение ядерного оружия, который отмечается в день бомбардировки Хиросимы, показал, что угроза не кажется реальной значительной части респондентов, а список стран, потенциально угрожающих России применением, формируется во многом текущей внешнеполитической повесткой и пропагандой.

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