Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4872 от 08.08.2019 под заголовком: 20 лет Путина: трансформация режима

20 лет Владимира Путина: трансформация режима

Политолог Кирилл Рогов открывает цикл статей о том, как изменилась страна за путинские годы

20 лет назад Владимир Путин внезапно появился на политическом олимпе в образе эффективного бюрократа с силовым бэкграундом, рыночно ориентированного государственника и прагматика, чуждого идеологических пафосов. Сегодня Путин выглядит сильным авторитарным лидером (типаж «стронгмен»), увлеченным геополитическим противостоянием с Западом и идейной борьбой с мировым либерализмом, решительно жертвующим ради этого прагматическими целями развития страны. И даже когда он заговаривает о модернизации, разговор довольно быстро сбивается на виды вооружений.

Две эпохи

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