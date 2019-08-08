Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4873 от 09.08.2019 под заголовком: Вещь недели: Пистолет «Глок»
Урок Алмазбека Атамбаева для Владимира Путина
Преемники не всегда защищат своих предшественников — иногда и арестовывают
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GLOCK Perfection
Уголовные дела на экс-президентов в странах бывшего СССР возбуждают нередко. Но то, что происходило в течение двух дней неподалеку от киргизской столицы, больше походило не на уголовно-политические разборки, а на голливудский боевик.
Арестовывать Алмазбека Атамбаева в его резиденцию в селе Кой-Таш прибыло несколько десятков спецназовцев в полном боевом облачении. Но бывший президент, окруженный десятками охранников и сотнями сторонников, дал решительный отпор: обороняющиеся баррикадировали проходы, жгли автопокрышки, бросались камнями, а потом открыли и ответный огонь. Причем сам Атамбаев тоже отстреливался из наградного пистолета.
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