Кто пришел на проспект Сахарова

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Tatyana Makeyeva / REUTERS

Политический кризис, изначально вызванный нежеланием московских властей допустить нескольких человек до выборов в Московскою городскую думу, в последние две недели привел к двум масштабным несогласованным акциям (27 июля и 3 августа), целой серии больших протестных мероприятий и жесткой ответной реакции – задержанию тысяч протестующих, избиениям, ползучим репрессиям и уголовным делам. 10 августа на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг; по данным волонтерской организации «Белый счетчик», в нем приняло участие до 60 000 человек, что делает его одним из самых крупных за новейшую историю. Мы – политологи, антропологи и фольклористы – не могли пройти мимо такой возможности понять, кто они – те, кто после нескольких недель политического кризиса пришли выразить свой протест в минувшую субботу, в разгар летних отпусков.

Кого спросили

Пять интервьюеров-волонтеров стояли в 50 м за рамками металлоискателей и обращались к каждому седьмому проходящему мимо с просьбой принять участие в опросе; это делалось, чтобы ликвидировать субъективный фактор при выборе респондента и обеспечить случайность выборки. Всего мы попытались опросить 399 участников митинга, и 306 человек ответили нам на наши вопросы; статистическая погрешность составила 5,6%.

В митинге участвовали в основном люди молодого возраста, однако нельзя сказать, что это были в основном школьники или даже студенты. Половина опрошенных была моложе 33 лет – для сравнения, половина жителей Москвы моложе 40 лет. Большая часть пришедших на митинг (64%) – это мужчины, как и на большинстве других акций протеста.