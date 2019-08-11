Токсичные успехи оборонки
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В воскресенье в городе Сарове (Нижегородская обл.) был объявлен траур в связи с гибелью сотрудников Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Речь идет о пяти специалистах, погибших 8 августа на 45-м государственном центральном морском испытательном полигоне ВМФ России вблизи Неноксы (Архангельская обл.) во время испытаний неназванной ракеты, они будут похоронены в Сарове. Всего в результате ЧП пострадало более 10 человек, о состоянии пятерых выживших информации нет.
Эксперты полагают, что в тот день проводились испытания одного из изделий, о разработке которого впервые сообщил Владимир Путин в 2018 г. По данным «Росатома», испытания неназванной ракеты проходили на морской платформе. Однако по их завершении произошло возгорание топлива жидкостного двигателя, приведшее к детонации. В госкорпорации отметили, что трагедия произошла из-за «стечения факторов», и добавили, что такое нередко происходит при испытаниях новых технологий.
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