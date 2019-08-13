Высокий суд Лондона для высоких отношений Потаниных

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«Расходиться никто красиво не умеет. Но простым людям проще: выкинул вещи за дверь, крикнул: «Пошел вон!» – и все», – сказал мне шеф-редактор и отправил писать колонку про новый виток бракоразводного процесса Наталии и Владимира Потаниных. В пятницу, 9 августа, стало известно, что бывшая жена совладельца и президента «Норникеля» Владимира Потанина Наталия подала иск в Высокий суд Лондона с требованием от бывшего мужа 5,8 млрд фунтов стерлингов ($6,3 млрд), сообщили британские газеты. Потанины в разводе уже около шести лет, инициатором разрыва в 2013 г. стал сам бизнесмен.

Имев возможность понаблюдать за несколькими разводами в собственной семье, я не то чтобы верила в необратимость всяких свадеб, надкусываний караваев и печатей в паспортах, но все-таки сюжет кажется мне прискорбным. Казалось бы, «нищие студенты», знакомые со школьной скамьи, жизнь в трешке с родителями, трое детей, 30 лет брака. Это больше, чем мне сейчас лет, между прочим. А через какое-то время один другого уже обзывает «хоккейным приятелем Путина», сор из избы уже находится в Высоком суде Лондона и за него уже бьются с помощью «железных магнолий» (так называют известного британского адвоката по бракоразводным делам баронессу Фиону Шаклтон, которую нанял Владимир Потанин) и королевских адвокатов (Чарльз Ховард, нанятый Наталией Потаниной). А сор этот многомиллиардный и офшорный. Просто так в чемодане за дверь с криком «пошел вон!» не выкинуть.