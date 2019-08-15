Как правозащитник Элла Памфилова стала чиновником
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Центризбирком (ЦИК) на этой неделе триумфально завершил рассмотрение жалоб независимых кандидатов, снятых с сентябрьских выборов в Московскую городскую думу. Результат, как и следовало ожидать, получился нулевым – ну или, наоборот, стопроцентным, это с какой стороны посмотреть: ни один жалобщик регистрации так и не добился.
Впрочем, ожидали такого, кажется, не все. Ведь большинство оппозиционеров, выбирая, где обжаловать отказ окружных избиркомов в регистрации – в Мосгоризбиркоме с перспективой обращения в ЦИК или же сразу в судах, – нашему самому гуманному правосудию предпочли избиркомовскую вертикаль во главе с Эллой Памфиловой. Видимо, потому, что, как объяснил недавно в открытом письме из-за решетки один из них, Илья Яшин, председатель ЦИК еще в конце прошлого года лично обещала ему «бороться за каждого независимого кандидата» и гарантировать проведение честных и конкурентных выборов. И Яшин, при всем его достаточно богатом опыте выслушивания от представителей российской власти множества замечательных, но не сбывающихся впоследствии обещаний, этим словам, кажется, поверил – и, вероятно, не он один.
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