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Статья опубликована в № 4877 от 15.08.2019 под заголовком: Человек недели: Элла Памфилова

Как правозащитник Элла Памфилова стала чиновником

Работа главы ЦИК на московской избирательной кампании подтверждает, что экзамен на настоящего чиновника она сдала на все пятерки

Центризбирком (ЦИК) на этой неделе триумфально завершил рассмотрение жалоб независимых кандидатов, снятых с сентябрьских выборов в Московскую городскую думу. Результат, как и следовало ожидать, получился нулевым – ну или, наоборот, стопроцентным, это с какой стороны посмотреть: ни один жалобщик регистрации так и не добился.

Впрочем, ожидали такого, кажется, не все. Ведь большинство оппозиционеров, выбирая, где обжаловать отказ окружных избиркомов в регистрации – в Мосгоризбиркоме с перспективой обращения в ЦИК или же сразу в судах, – нашему самому гуманному правосудию предпочли избиркомовскую вертикаль во главе с Эллой Памфиловой. Видимо, потому, что, как объяснил недавно в открытом письме из-за решетки один из них, Илья Яшин, председатель ЦИК еще в конце прошлого года лично обещала ему «бороться за каждого независимого кандидата» и гарантировать проведение честных и конкурентных выборов. И Яшин, при всем его достаточно богатом опыте выслушивания от представителей российской власти множества замечательных, но не сбывающихся впоследствии обещаний, этим словам, кажется, поверил – и, вероятно, не он один.

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