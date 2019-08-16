Слишком много тайн «Газпрома»

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«Газпром» – компания недели Евгений Разумный / Ведомости

Деньги любят тишину, а потому все тайное должно оставаться тайным как можно дольше, а желательно всегда, считают чиновники и менеджеры государственных или окологосударственных компаний. Особенно если это касается «Газпрома». О доступе к его документам – по инвестпрограмме, скажем, – долгие годы мечтали в министерствах и правительстве. И избавляться от ореола тайны монополия не намерена. Неизвестно, например, кто является владельцем национального достояния. В июле компания продала неизвестно кому почти 3% своих акций за 139 млрд руб. Среди этих неизвестных были структуры, связанные с Аркадием Ротенбергом, сообщал Bloomberg, а Ротенберг опровергал. Осенью «Газпром», по данным агентства, может продать еще 3,7% квазиказначейских акций.

В такой же тайне предправления «Газпрома» Алексей Миллер просит правительство поддержать мегапроект рядом с Усть-Лугой – газоперерабатывающий и газохимический кластер. Он рассчитывает, что проект получит статус «имеющего общегосударственное значение», его поддержит ВЭБ.РФ, а бюджет поддержит госкорпорацию.