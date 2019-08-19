Как смягчить бремя реформ
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Тридцать лет назад, 19 августа 1989 г., польский католический журналист Тадеуш Мазовецкий стал главой первого посткоммунистического правительства Центральной и Восточной Европы, сформированного в результате опрокидывающих старый режим выборов. Хотя во главе страны формально еще стоял генерал Войцех Ярузельский, установивший военный режим в 1981 г., успех профсоюзного движения «Солидарность» был столь значительным, что власть в Польше стала переходить к оппозиции. Если вспомнить, что в Румынии конец 1989 г. ознаменовался убийством многолетнего коммунистического главы государства Николае Чаушеску, польский выход из противостояния властей с «Солидарностью» можно считать достаточно мирным и вполне удовлетворявшим обе конфликтующие стороны.
По сути дела, именно с этого момента следует отсчитывать начало процесса экономического реформирования всего социалистического лагеря. За правительством Мазовецкого последовали похожие по своей сути и по задачами правительства Венгрии, Чехословакии, стран Балтии и ряда других государств. А через два года с небольшим появилось российское правительство реформ, возглавляемое Борисом Ельциным, Геннадием Бурбулисом и Егором Гайдаром.
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