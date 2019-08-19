Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: 20 лет Путина: трансформация лидера

20 лет Владимира Путина: трансформация лидера

Политолог Глеб Павловский о об опасности ставки на лидерство

Сопоставив все президентства Владимира Путина, мы обнаружим столь же разные политики, как у современных ему президентов США. Но в конце концов содержанием кремлевских тревог стал транзит власти. Все хотят говорить только о нем. Но ведь у Путина еще пять лет президентства – больше, чем после первой победы. Кто бы весной 2000 г. стал обсуждать, как Путин уйдет?

Умами политиков и экспертов владеет проект «Преемник» 1999 г.: организация контролируемых выборов президента России с предсказуемой победой одного кандидата. Страна ориентировалась только на выборы, готовая признать победителя президентом. Выборы были источником легитимности – президент Борис Ельцин не имел поддержки, но планы сместить его нравились избирателям еще меньше.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике