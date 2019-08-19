20 лет Владимира Путина: трансформация лидера
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Сопоставив все президентства Владимира Путина, мы обнаружим столь же разные политики, как у современных ему президентов США. Но в конце концов содержанием кремлевских тревог стал транзит власти. Все хотят говорить только о нем. Но ведь у Путина еще пять лет президентства – больше, чем после первой победы. Кто бы весной 2000 г. стал обсуждать, как Путин уйдет?
Умами политиков и экспертов владеет проект «Преемник» 1999 г.: организация контролируемых выборов президента России с предсказуемой победой одного кандидата. Страна ориентировалась только на выборы, готовая признать победителя президентом. Выборы были источником легитимности – президент Борис Ельцин не имел поддержки, но планы сместить его нравились избирателям еще меньше.
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