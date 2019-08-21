Мнения / Детали / Вещь недели

Как медлительность российской бюрократии убивает и умножает страдания

Как государство мешает родителям лечить больных детей

Вот девочка появилась на свет – кесаревым сечением, третий ребенок в семье, хорошо развивалась, – а в два года по ночам у нее начали возникать тонико-клонические приступы, т. е. она теряла сознание, выгибалась дугой, а потом ее начинали бить судороги. А дальше болезнь стала быстро усугубляться, начались другие приступы – у девочки нарушалось сознание, она принималась часто-часто моргать, заводить глаза вверх и влево и потом медленно оседать. И такие приступы у нее возникали 200–300 раз в день! Каждые 5–7 минут!

Невозможно себе представить отчаяние родителей такой девочки – если у них есть время на отчаяние. Ребенку, у которого приступ, надо помогать, неотступно наблюдать за ним. И очень хорошо можно себе представить их счастье, когда появляется препарат или препараты, которые прекращают приступы. Один из таких препаратов – тот самый фризиум, за приобретение которого сначала возбудили, а потом отменили уголовное дело против Лены, матери ребенка, которому врач назначил этот препарат.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике