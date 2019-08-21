Как медлительность российской бюрократии убивает и умножает страдания

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Рамиль Ситдиков / Риа Новости

Вот девочка появилась на свет – кесаревым сечением, третий ребенок в семье, хорошо развивалась, – а в два года по ночам у нее начали возникать тонико-клонические приступы, т. е. она теряла сознание, выгибалась дугой, а потом ее начинали бить судороги. А дальше болезнь стала быстро усугубляться, начались другие приступы – у девочки нарушалось сознание, она принималась часто-часто моргать, заводить глаза вверх и влево и потом медленно оседать. И такие приступы у нее возникали 200–300 раз в день! Каждые 5–7 минут!

Невозможно себе представить отчаяние родителей такой девочки – если у них есть время на отчаяние. Ребенку, у которого приступ, надо помогать, неотступно наблюдать за ним. И очень хорошо можно себе представить их счастье, когда появляется препарат или препараты, которые прекращают приступы. Один из таких препаратов – тот самый фризиум, за приобретение которого сначала возбудили, а потом отменили уголовное дело против Лены, матери ребенка, которому врач назначил этот препарат.