От редакции
Статья опубликована в № 4882 от 22.08.2019 под заголовком: Семерка или восьмерка

Между «семеркой» и «восьмеркой»

Разговоры о возвращении России в клуб ведущих мировых держав на руку Москве, но условия возвращения выглядят пока нереалистично

Разговоры о вероятном возвращении России в клуб ведущих мировых держав выгодны прежде всего Кремлю, который может использовать консультации как площадку для обсуждения смягчения санкций и во внутриполитических целях – для подтверждения обывателям правильности внешнеполитического курса Москвы.

На этой неделе сразу два лидера мировых держав – президенты США Дональд Трамп и Франции Эмманюэль Макрон – сообщили о приглашении Владимира Путина на саммит G7 в 2020 г. в США, что означает фактическое возобновление членства России в клубе государств, во многом определяющих международную повестку, и восстановление формата G8. Россия была выведена из «восьмерки» в 2014 г., после присоединения Крыма и конфликта в Донбассе, страны – члены клуба ввели против России санкции. Впервые о возвращении России заговорил летом 2018 г. Трамп, но тогда его предложение не поддержали лидеры других государств G7, ключевое отличие нынешней ситуации – теперь Трамп не один. Макрон на недавних переговорах с Путиным в Брегансоне заявил, что считает Россию частью Европы и стремится подталкивать Россию к более тесному и содержательному диалогу с Западом. На этой неделе Трамп, как сообщала CNN, обсуждал по телефону с Макроном идею возвращения России в клуб великих держав и восстановления формата G8, разговор продолжится на предстоящем 24–26 августа саммите «семерки».

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