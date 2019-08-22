Бедность в кошельках и бедность в головах

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Евгений Разумный / Ведомости

Недавно официальная статистика отрапортовала, что в стране 20,9 млн бедных – это та часть жителей России, у которых доходы ниже прожиточного минимума. Отставим рассуждения о том, что такое бедность и как ее считать (хотя сейчас много споров вокруг методики расчета бедности), но заметим, что есть два подхода к изучению социальной стратификации общества: объективный и субъективный. В первом случае это решают за тебя, во втором – люди самостоятельно оценивают материальное положение своей семьи. И если опираться на самооценки, то бедных часто оказывается больше, о чем свидетельствуют данные общероссийского опроса. Причем эта бедность существует уже на уровне сознания, а не только на уровне поведенческих практик.

В июле 2019 г. «Левада-центр» спросил россиян, на какие семейные нужды им должно хватать денег, чтобы жить, по их представлениям, «нормально». Уточнение о «нормальности» было намеренно включено в формулировку вопроса: с одной стороны, чтобы по возможности избежать нереальных и шуточных ответов (например, «золотого BMW»), с другой – чтобы посмотреть на то, как запрос на удовлетворение тех или иных потребностей зависит от социального статуса человека, часто выступающего незримым ориентиром образа «нормальной» жизни. Но главное: «нормальность» подразумевает коллективно разделяемую социальную норму, которая демонстрирует, что и как следует потреблять или даже желать потреблять, чтобы быть «как все».