Сколько салонов нужно сотовому оператору

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Максим Стулов / Ведомости

МТС на этой неделе сделала несколько объявлений о своей сети салонов. Сначала МТС первой среди крупнейших сотовых операторов провозгласила курс на сокращение розницы – на 200–300 салонов до конца года, а затем сообщила, что откроет совместные магазины с «М.видео». Эти магазины вряд ли компенсируют закрытые салоны, но оператор явно хочет сократить расходы на розницу и не потерять в продажах. МТС также завела стойки в магазинах «М.видео», их уже десяток и будет больше. А еще МТС вернулась – спустя четыре года – в салоны «Связной-Евросети».

МТС надеется, что за ней последуют и другие операторы.