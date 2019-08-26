Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4884 от 26.08.2019 под заголовком: Комбинируй это

Комбинированная гибкость

Экономист Сергей Гришунин об альтернативе предложенному Центробанком порядку расчета нормативов достаточности капитала банков

Новый порядок расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала) банков, предложенный Центробанком в июле 2019 г., вызвал дискуссию в банковском и корпоративном сообществе. Критики справедливо указывают, что, несмотря на соответствие рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН), новый порядок содержит положения, ставящие под вопрос возможность достижения поставленных на государственном уровне целей: высвобождение банковского капитала и стимулирование кредитования бизнеса.

На мой взгляд, решением спора могло бы стать применение комбинированного подхода к резервированию. Он предполагает более гибкую оценку кредитных рисков потенциальных заемщиков, в том числе за счет широкого использования рейтингов, присвоенных агентствами, одновременно с внутренними рейтингами самих банков. К слову, сейчас право присваивать свои рейтинги есть только у Сбербанка и Райффайзенбанка, и именно эти банки упрочат свое конкурентное преимущество в сфере кредитования. Применение комбинированного подхода не только обеспечит рост экономики России, но и сделает конкуренцию между банками более справедливой.

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