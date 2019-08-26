Для чего нужны регулярные амнистии

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Масштабные амнистии в России крайне необходимы, они частично компенсируют суровость отечественных правоохранительной и судебной систем, не ведающих жалости и почти не признающих ошибок. Длительная подготовка к очередной амнистии – к 75-летию Победы – позволит тщательно проработать ее детали, пока же непонятен даже ее масштаб.

Совет по правам человека при президенте объявил о начале работы над очередной юбилейной амнистией, приуроченной к 75-летию Победы в 2020 г. Сейчас, по данным ФСИН, в местах лишения свободы и в предварительном заключении находятся 540 657 человек, еще 501 519 осуждены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. По мнению председателя СПЧ, образцом могла бы стать амнистия к 70-летию Победы в 2015 г., коснувшаяся более 230 000 человек. Члены совета разработали два проекта, сообщил «Ведомостям» глава СПЧ Михаил Федотов, но говорить о конкретных статьях УК, подпадающих под амнистию, пока рано, для начала надо понять, будет ли она широкой или ограниченной. Федотов затруднился с ответом, подпадут ли, например под новую амнистию обвиняемые по делу о «массовых беспорядках», но не исключает, что она распространится и на его фигурантов. Оба имеющихся проекта амнистии не предполагают ее распространения на административные дела, в последние годы превратившиеся в привычный метод преследования оппозиционных активистов. Отсутствие в проектах амнистии административных составов председатель СПЧ объясняет возможными изменениями в новом КоАПе, где СПЧ предлагает подробно прописать механизм такой амнистии.