Прозрачность против конкуренции

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Максим Стулов / Ведомости

В последние годы без излишнего шума под эгидой российского государства происходило формирование огромных массивов данных в отношении движения различных товаров по так называемой товаропроводящей цепи – от производителя до потребителя. Речь идет, в частности, об ЕГАИС, фискальных данных и – в самое последнее время – правилах маркировки отдельных, но все более многочисленных категорий товаров и создании информационной системы мониторинга (ИСМ), где Россия – один из мировых лидеров. Нельзя сказать, что создание таких систем данных не имело никакого общественного резонанса. Обсуждения, безусловно, были, но они в основном были посвящены заявленным публичным целям этих систем (прежде всего фискальным) и носили в целом отраслевой и технический характер. Из этих дискуссий практически полностью выпал важный аспект, относящийся к потенциальному влиянию этих систем на развитие конкуренции в России, – об этом я и хотел бы поговорить в этой статье.

Такие системы охватывают практически все данные, связанные с оборотом определенных категорий товаров (например, алкоголь, табак, лекарства, меха и все товары, продающиеся в розницу, применительно к фискальным данным), включая объемы продаж и цены с разбивкой на учетные единицы и розничных и оптовых продавцов. С юридической точки зрения «обладатели» таких данных – собственники товаров, продающие их на рынке. Тем не менее эти данные, если они актуальны, имеют значительную ценность для иных участников рынка, включая прямых конкурентов обладателей данных, а также производителей товаров и их конкурентов – для них ценность таких данных в конкурентной борьбе зачастую может быть даже больше, чем для иных участников оборота. Это связано с тем, что в современных рыночных условиях модель бизнеса большинства производителей предполагает их существенную вовлеченность в движение их товаров по всей товаропроводящей цепи вплоть до потребителей. Ведь именно на розничном рынке в значительной мере решается исход конкурентной борьбы между производителями, в то время как ритейлеры в известной мере лишь посредники в этой борьбе.