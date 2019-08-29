Поединок камлающих

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Конфликт бурятских шаманов, стоящих за дело укрепления России, с якутским шаманом, идущим в Москву «изгонять бесов» из Владимира Путина, кажется сюжетом сказочным и сюрреалистичным: впрочем, в стране, где заклинают не только дождь, но и экономический рост, даже и приключения шамана можно рассматривать под углом борьбы за ресурс потусторонних сил.

«Мне бог сказал, что Путин не человек, а демон, и я должен его изгнать», – пояснял 51-летний Александр Габышев, в прошлом сварщик, а теперь шаман. Но Путин, по его мнению, сильный демон, чтобы его одолеть, нужно набраться магических сил от людей и природы. Для этого шаман Габышев в марте отправился в Москву пешком и к концу августа преодолел больше 2000 км. По ходу дела шаман еще больше политизировался: в Чите он принял участие в митинге КПРФ, чем возмутил местных иерархов РПЦ, которые увидели в действиях Габышева признаки «демагогии и экстремизма», а на границе с Бурятией ему навстречу вышли местные шаманы, чтобы не дать Габышеву попасть в республику (в Улан-Удэ он тоже хотел прийти на митинг). Местная шаманская организация «Тэнгэри» зарегистрирована в Минюсте и в отличие от шамана Габышева власть поддерживает: зимой ее шаманы принесли в жертву пять верблюдов «на укрепление России и ее народов». Бурятские шаманы попрекнули шамана Габышева нарушением заветов и потребовали признать, что он не шаман, а самозванец, пригрозив ему карой богов. На что Габышев ответил, что мнение бурятских коллег услышал, но все равно считает себя шаманом, и продолжил путь в Москву в обход Улан-Удэ – остановить его не удалось.