Холокост-на-Дону

Историк Павел Полян о стремительном истреблении ростовских евреев в августе 1942 г. и затянувшемся увековечивании памяти погибших в наши дни

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Kay Nietfeld / AP

Выцветшая, с желтизной, фотография. 1946 год, лето, Ростов-на-Дону, улица Алейникова, что на подходе к Змиёвской балке, если идти из центра города. На фотографии восемь человек – трое бравых мужчин (два красноармейца и один краснофлотец, все с боевыми орденами), четыре женщины и мальчуган с плюшевой обезьянкой в руках – обступили надгробный памятник со звездой вверху и едва различимой из-за качества фотографии надписью: «Здесь погребены <...> Островская [Бас?]я Григорьевна 30 л[ет] с дочерью Тамарой 11 л[ет] и сыном Михаилом 5 л[ет], зверски замученные фашистскими извергами [11 ав]густа 1942 г. в г. Ростове».

Обступившие памятник, надо полагать, уцелевшие родственники Островских. Точнее, это кенотаф – надгробие без захоронения, персональных могил перечисленных на табличке Островских не существует. Семья Островских – лишь малая толика из полутора десятков тысяч ростовских евреев, расстрелянных немцами в этой самой Змиёвской балке. Их история – одна из бесчисленных страничек в истории холокоста с его массовым расчеловечением, смесью звериной ненависти с человеческими завистью и жадностью, с его добровольной готовностью откатиться по «подвижной лестнице Ламарка» на сколько угодно ступенек назад.

Топография и инфраструктура холокоста – это места довоенного проживания европейских евреев, это очаги их насильственной концентрации (гетто и транзитные лагеря), это маршруты их транспортировки и места их ликвидации. Но это еще и мозги авторов идеи, квартиры и рабочие офисы «сценаристов», казармы рядовых исполнителей.

Конкретно в Ростове-на-Дону холокост имел несколько особенностей. До войны здесь проживало около 27 000 евреев – это был третий по численности евреев, после Москвы и Ленинграда, город РСФСР. Накануне войны их численность скачкообразно увеличилась за счет еврейских беженцев из аннексированных Рейхом и СССР частей бывшей Польши. А с началом войны она увеличилась еще сильнее – за счет беженцев и эвакуированных из южных прифронтовых областей.

Под оккупацией город был дважды – с 21 по 29 ноября 1941 г. и с 24 июля 1942 по 14 февраля 1943 г. В первую, короткую, оккупацию к систематическому холокосту перейти не успели: убийства евреев, как и неевреев, носили полустихийный и хаотический характер. Но и на одном этом «энтузиазме» Ростов не досчитался нескольких сотен евреев.