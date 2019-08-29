Как россияне забывают про Беслан

Спустя 15 лет доля ничего не слышавших о трагедии выросла не только среди молодежи, но и среди россиян средних и старших возрастов

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Трагедия в Беслане, где при захвате школы террористами и освобождении заложников в сентябре 2004 г. погибли 334 человека, в том числе 186 детей, постепенно стирается в памяти россиян. Данные социологов показывают, что власти удалось ослабить интерес общества к крупнейшему в отечественной истории по числу жертв захвату заложников и уклониться от ответов на неудобные вопросы об ответственности государства за жизнь и безопасность граждан.

15 лет назад, утром 1 сентября 2004 г., группа боевиков, проникшая в Северную Осетию из Ингушетии, захватила во время торжественной линейки школу № 1 в пригороде Владикавказа Беслане. В руках террористов оказалось более 1200 учеников, их родственников и учителей. После спонтанного штурма школы 3 сентября подразделениями спецназа были найдены 334 тела погибших заложников: 148 взрослых и 186 детей.