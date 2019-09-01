Малополезный, но симпатичный

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













РИА Новости

На прошлой неделе антропоморфный робот Skybot F-850, более известный как FEDOR, оказался на борту Международной космической станции (МКС). Оказался он там не с первой попытки, а со второй. И не по своей вине, а из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки «Курс». Чтобы исправить ситуацию, корабль «Союз МС-14» пришлось стыковать со станцией через причальный узел модуля «Звезда», где ранее находился «Союз МС-13». А чтобы он там оказался, командиру этого самого «Союза МС-13» Александру Скворцову пришлось в ручном режиме перестыковать корабль к модулю МИМ2. В итоге повторная стыковка была назначена на 27 августа в 6.08 утра, за 6 часов до ожидавшегося прибытия на МАКС-2019 президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ночь и утро в Центре управления полетами (ЦУП) выдались, мягко говоря, напряженными, но повторная стыковка удалась. И даже Путин, признав, что ситуация «в чем-то была и нештатной», похвалил космонавтов, которые, «как обычно, блестяще справились с этой работой».

Изначально FEDOR задумывался как робот-спасатель, способный открывать дверь, работать с дрелью, стрелять из пистолета, садиться, водить автомобиль и даже квадроцикл. Этакий помощник, чьими руками (в прямом смысле) можно было бы делать тяжелую и грязную работу. И вот теперь он в своем модифицированном варианте уже почти неделю находится на станции, где адаптируется к выполнению несложных для человека и сложных для робота функций. Например, пытается найти общий язык с космонавтами МКС. Пока общение складывается тяжело. Если судить по записи переговоров космонавтов со специалистами российского ЦУПа, то космонавт Алексей Овчинин с трудом включил робота, при этом он применял гаечный ключ и даже хотел стукнуть молотком по кнопке включения электропитания на плече своего механизированного спутника. Специалисты ЦУПа сразу же предложили заменить аккумуляторные батареи в андроиде, но в итоге Овчинину удалось включить FEDOR лишь после 10–15 попыток, и тот «даже сказал что-то». Чуть позже при выполнении космонавтом технологических операций он помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Все эти операции снабжаются записями, которые FEDOR публикует в своем Twitter-аккаунте.