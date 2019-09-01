Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4889 от 02.09.2019 под заголовком: Сколько стоит спасение Магадана

Сколько стоит спасение Магадана

Участники полевой экспедиции на Колыму Максим Фомин, Михаил Пантелеев и Вадим Безвербный об инфраструктурных проектах, которые могут помочь остановить отток населения с севера Дальнего Востока

Один из основателей отечественной геополитики, военный разведчик и географ-путешественник Михаил Венюков после экспедиций на Дальний Восток задавался вопросом: «Отчего Амурский край не развился так же быстро и роскошно, как Калифорния, Новая Зеландия, Южная Австралия или хоть Канада?» Достаточно подробный (в рамках того времени) разбор этой проблемы он сделал в своем «Опыте военного обозрения русских границ в Азии» (1873 г.).

В чем видел выход генерал-майор Генерального штаба Венюков? Предоставлять больше экономической свободы, поощрять частную инициативу на окраинах и избавить их от жесткой административной опеки. Сейчас – по прошествии почти 150 лет – актуальность помыслов о судьбах этих отдаленных и почти пустынных провинций так же высока.

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