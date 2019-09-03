Политическая конъюнктура против объективной истории

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Попытки рассматривать сложные и трагические события прошлого через призму современных политических задач и проблем двухсторонних и международных отношений приводят к искажению истории в общественном сознании, формированию негативных мифов о других государствах.

Мероприятия в годовщину 80-летия начала Второй мировой войны в Польше породили взаимные претензии Москвы и Варшавы и споры о роли каждой из стран в войне и, в частности, в событиях августа – сентября 1939 г., когда вторжение Германии и начатый 17 сентября поход Красной армии в нынешние западные области Украины и Белоруссии привели к фактическому разделу Польши.