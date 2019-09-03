Статья опубликована в № 4890 от 03.09.2019 под заголовком: Борьба искажений
Политическая конъюнктура против объективной истории
Польша и Россия снова опрокинули сегодняшние противоречия в прошлое
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Попытки рассматривать сложные и трагические события прошлого через призму современных политических задач и проблем двухсторонних и международных отношений приводят к искажению истории в общественном сознании, формированию негативных мифов о других государствах.
Мероприятия в годовщину 80-летия начала Второй мировой войны в Польше породили взаимные претензии Москвы и Варшавы и споры о роли каждой из стран в войне и, в частности, в событиях августа – сентября 1939 г., когда вторжение Германии и начатый 17 сентября поход Красной армии в нынешние западные области Украины и Белоруссии привели к фактическому разделу Польши.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}