От редакции
Статья опубликована в № 4890 от 03.09.2019 под заголовком: Борьба искажений

Политическая конъюнктура против объективной истории

Польша и Россия снова опрокинули сегодняшние противоречия в прошлое

Попытки рассматривать сложные и трагические события прошлого через призму современных политических задач и проблем двухсторонних и международных отношений приводят к искажению истории в общественном сознании, формированию негативных мифов о других государствах.

Мероприятия в годовщину 80-летия начала Второй мировой войны в Польше породили взаимные претензии Москвы и Варшавы и споры о роли каждой из стран в войне и, в частности, в событиях августа – сентября 1939 г., когда вторжение Германии и начатый 17 сентября поход Красной армии в нынешние западные области Украины и Белоруссии привели к фактическому разделу Польши.

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