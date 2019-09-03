Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4890 от 03.09.2019 под заголовком: Человек недели: Владимир Бортко

Какого губернатора не будет у Петербурга

Со снятием Владимира Бортко с выборов северная столица лишилась шансов на неоднозначного и противоречивого, но яркого и интересного губернатора

В пятницу, 30 августа, за девять дней до открытия избирательных участков, народный артист России и Украины, кинорежиссер и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко объявил о снятии с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Сделал он это, как и положено кинематографисту, с экрана – во время теледебатов в прямом эфире. А объяснил свое решение, как и следует настоящему коммунисту, кознями властей и их намерением сфальсифицировать итоги голосования.

Но это, по сути, все, что можно сегодня написать об этом событии в контексте выборов, не рискуя нарушить никаких норм нашего самого гуманного в мире законодательства. Потому что, к примеру, любые предположения о том, кому выгоден уход Бортко и как он повлияет на итоги петербургской губернаторской кампании, подпадают под статью избирательного законодательства, запрещающую публиковать прогнозы результатов выборов в последние пять дней до голосования. Попытки ответить на вопрос, было ли оказано на кандидата давление и кем именно, могут довести до обвинений в оскорблении власти вообще и ее лучших представителей в частности. А желание выяснить, как на сложившуюся ситуацию отреагируют почти лишившиеся выбора петербуржцы, легко может быть истолковано компетентными органами как завуалированные призывы к несанкционированным публичным мероприятиям или даже к массовым беспорядкам.

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