Какого губернатора не будет у Петербурга

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Егоршин Валентин / ТАСС

В пятницу, 30 августа, за девять дней до открытия избирательных участков, народный артист России и Украины, кинорежиссер и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко объявил о снятии с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Сделал он это, как и положено кинематографисту, с экрана – во время теледебатов в прямом эфире. А объяснил свое решение, как и следует настоящему коммунисту, кознями властей и их намерением сфальсифицировать итоги голосования.

Но это, по сути, все, что можно сегодня написать об этом событии в контексте выборов, не рискуя нарушить никаких норм нашего самого гуманного в мире законодательства. Потому что, к примеру, любые предположения о том, кому выгоден уход Бортко и как он повлияет на итоги петербургской губернаторской кампании, подпадают под статью избирательного законодательства, запрещающую публиковать прогнозы результатов выборов в последние пять дней до голосования. Попытки ответить на вопрос, было ли оказано на кандидата давление и кем именно, могут довести до обвинений в оскорблении власти вообще и ее лучших представителей в частности. А желание выяснить, как на сложившуюся ситуацию отреагируют почти лишившиеся выбора петербуржцы, легко может быть истолковано компетентными органами как завуалированные призывы к несанкционированным публичным мероприятиям или даже к массовым беспорядкам.