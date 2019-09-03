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Статья опубликована в № 4891 от 04.09.2019 под заголовком: Компания недели: «Сургутнефтегаз»

Зачем «Сургутнефтегазу» заниматься ценными бумагами

Акции компании выстрелили на новостях о создании специализированной «дочки», но что за этим стоит, инвесторы могут только гадать

«Деньги не лежат [в банках], они работают», – говорил буквально два месяца назад гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (он руководит компанией уже 35 лет) в ответ на вопрос, не планирует ли компания потратить свои огромные запасы. Она их копила много лет. Логика Богданова: «Сургутнефтегаз» не должен зависеть от банкиров, надо полагаться на собственные силы.

Деньги «Сургутнефтегаз» размещал в разных банках – в основном на валютных счетах. Благодаря росту курса доллара накопления выросли до 2,95 трлн руб. В отдельные годы, когда рубль особенно сильно слабел, финансовые накопления в чистой прибыли превышали доходы, полученные от нефтегазовой деятельности. А в 2014 г. кубышка «Сургутнефтегаза» превысила капитализацию самой компании. Сейчас это самая богатая компания страны, что, несомненно, без поддержки государства вряд ли было бы возможно.

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