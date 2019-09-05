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Статья опубликована в № 4892 от 05.09.2019 под заголовком: Ответственность как право на ошибку

Как силовая машина отрывается от здравого смысла

Социолог Кирилл Титаев о деле Ильи Азара как проблеме сочетания закона, ответственности и права на ошибку

Волна уголовных и административных дел, связанных с оппозиционной активностью, показала образованному классу летом 2019 г. многие модели работы российской правоохранительной и судебной машины. Кроме особенных приемов работы по «политическим» делам происходящее обнажило и фундамент правоохранительной системы. Во всех делах проявилось стремление полиции представить себя как объективную машину по «применению закона», которая работает вопреки здравому смыслу.

Вечером минувшего понедельника в отдел полиции доставили журналиста и муниципального депутата Илью Азара. В самом доставлении нет ничего необычного – за последнее время это стало привычной практикой. Проблема в том, что задержали его, когда он вышел из квартиры на общий балкон на несколько минут, а в квартире оставалась его дочь, которой еще не исполнилось двух лет. Жена Азара сообщила, что когда она приехала домой, то обнаружила квартиру открытой, а девочку в одиночестве. По поводу действий сотрудников полиции уполномоченный по правам ребенка в Москве обратился к прокурору города с вопросом о том, не являются ли действия правоохранителей оставлением ребенка в опасности. Замечу, кстати, что протокол по поводу участия Азара в митинге 31 августа, для которого его и доставляли в полицию, Мещанский суд Москвы вернул для устранения недостатков.

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