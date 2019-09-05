Можно ли гордиться продолжительностью жизни россиян

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Темпы роста продолжительности жизни в России вызывают гордость у чиновников, отвечающих за здравоохранение. Повод для радости есть, но это скорее эффект низкой базы, пока по продолжительности жизни Россия отстает от европейских стран. Разрыв между мужчинами и женщинами остается значительным – и это уже повод для беспокойства.

Выступая на Восточном экономическом форуме, министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о рекордном, по ее данным, росте продолжительности жизни россиян за семь7 месяцев 2019 г. и новом возрастном рубеже: для мужчин это 68,5 года, для женщин – 78,5 (в 2018 г., по данным Росстата, 67,8 и 77,8 года соответственно). Российские темпы роста, по словам министра, превышают мировые показатели. Проверить это, правда, сложно из-за неполноты данных по другим странам. Но в сравнении с российскими данными прошлых лет можно говорить об успехах: так, по итогам 2007 г. продолжительность жизни у мужчин выросла почти на год, у женщин – на 0,7 года.