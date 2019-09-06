Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4893 от 06.09.2019 под заголовком: Цифра недели: 45 кандидатов Алексея Навального
Когда политическая необходимость возвращается
Новейшие политические стратегии заставляют вспомнить о старых партиях и идеях
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Алексей Навальный – один из немногих людей в России, кого можно смело назвать профессиональным политиком. Большинство других, претендующих на такое определение, по моему мнению, относятся к числу чистых конъюнктурщиков, или, говоря по-старому, к номенклатуре, т. е. они несамостоятельны в решениях и поступках.
Тут, наверное, надо подчеркнуть, что вообще-то всякий политик следует за конъюнктурой, за общественным запросом, как он его понимает, в том числе и политик Навальный; но его решения и поступки кажутся мне (пока не доказано обратное) самостоятельными.
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