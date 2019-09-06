Как наказывают за вбросы на выборах

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Мягкость наказания, а часто и вовсе освобождение от ответственности за преступления против избирательных прав россиян позволяет рядовым фальсификаторам выборов и инициаторам махинаций чувствовать себя в безопасности и поощряет новые нарушения на выборах. Если государство действительно хочет искоренить выборные манипуляции, наказание должно стать системным и неотвратимым для курирующих процесс бюрократов.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало мониторинг судебной практики привлечения к ответственности членов избиркомов с правом решающего голоса за нарушения избирательного законодательства в 2018 г. На выборах президента и в единый день голосования было отмечено более 4000 нарушений, суды рассмотрели 57 уголовных и около 2000 административных дел (ряд уголовных дел, завершенных в 2018 г., касались выборов прошлых лет). Три из них тщательно расследовали, детально изучая вину организаторов и выгодоприобретателей, но это скорее исключение, отмечает автор мониторинга Денис Шадрин. Куда чаще такие дела рассматриваются быстро и заканчиваются мягкими приговорами или прекращением дела по нереабилитирующим основаниям: в 2018 г. число освобожденных от ответственности превысило число осужденных. Ни один человек не получил реальный срок, большинство отделались условными сроками или штрафами, причем их размер ни разу не превысил 300 000 руб. Создается абсурдная ситуация, когда уголовные преступления против избирательных прав обходятся нарушителям дешевле, чем защита избирателями этих прав на улицах.