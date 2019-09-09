Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4894 от 09.09.2019 под заголовком: Российское эхо московских протестов

Российское эхо московских протестов

Социолог Денис Волков о том, как лето 2019 г. поляризовало российское общество

Конфликт вокруг выборов в Московскую городскую думу неожиданно стал одним из главных событий прошедшего лета. За развитием ситуации следили не только в Москве, но и в регионах. Уже понятно, что московские события не прошли бесследно. Они оставили отпечаток на отношении общества к власти, привели к появлению новых политиков федерального уровня. Кроме того, они обнажили новые разломы в общественном мнении и зафиксировали те изменения, которые произошли в российском обществе со времени последних массовых митингов 2011–2012 гг.

Так, в данных всероссийских соцопросов четко проступили три фактора, которые поляризовали опрошенных по отношению к московским протестам. С рядом оговорок можно сказать, что в своей оценке протестов мнение молодых людей оказалось противопоставлено мнению пожилых, мнение интернет-пользователей (тех, кто узнал о протестах через интернет-сайты, социальные сети и видеоблоги) – мнению телезрителей, мнение критиков власти – мнению ее сторонников. Первые сочувствуют протестующим, вторые преимущественно их осуждают, считают проплаченными, инспирированными Западом или неизвестными провокаторами. Есть различия во мнениях населения крупных городов и остальной страны, однако сильная поляризация наблюдается внутри самих городов. Можно предположить, что указанные группы россиян будут все чаще расходиться в оценках и других событий.

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