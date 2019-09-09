Президентский обмен

Масштабный обмен — первый важный шаг к нормализации отношений России и Украины, последующие потребуют больше сил и времени

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Россия и Украина сделали первый символический шаг навстречу друг другу, обменявшись 7 сентября 70 (35 на 35) заложниками необъявленного политического конфликта. Для обеих стран это значимое событие: Москва, в частности, получила украинского журналиста Кирилла Вышинского и бывшего командующего ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, а Киев – крымчанина Олега Сенцова и 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Для Киева обмен стал в первую очередь гуманитарной операцией, а для Москвы – скорее военно-политической: он косвенно подтверждает вовлеченность России в конфликт в Донбассе и заинтересованность в торможении процесса о сбитом в июле 2014 г. Boeing, где Цемах – один из важных свидетелей.

Обмен, проходивший по классическому сценарию – одновременный старт двух самолетов с обмениваемыми из двух столичных аэропортов, – сохранял интригу до последнего момента. Еще две недели назад российские и украинские СМИ писали об обмене по формуле «33 на 33», а не «35 на 35»: похоже, что до последнего было неочевидно, что в списки будут включены Сенцов и Цемах с Вышинским; дата обмена была перенесена на неделю. В его подготовку были вовлечены дипломаты, силовики и уполномоченные по правам человека с обеих сторон, но фактически это результат взаимодействия двух президентов напрямую: подготовка обмена началась после первого телефонного разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина, третьим их разговором – вечером в субботу, после обмена – процесс и завершился.