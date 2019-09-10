Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4895 от 10.09.2019 под заголовком: Итоги 8 сентября для власти

Итоги 8 сентября для власти

Политолог Дмитрий Бадовский об уроках единого дня голосования-2019 для выборов 2020 и 2021 годов

Завершившиеся в воскресенье, 8 сентября, выборы – решающая и по сути последняя масштабная избирательная кампания перед выборами в Госдуму в 2021 г. Да, формально перед ними нас ждет еще один единый день голосования 13 сентября 2020 г. Но это будут выборы, в ходе которых уже необходимо будет обкатывать окончательно выбранные базовые сценарии выборов в парламент. А вот то, какие выбрать магистральные подходы к архитектуре думских выборов, решалось именно сейчас и будет уточняться по итогам анализа нынешней избирательной кампании.

С этой точки зрения ключевая особенность российских региональных выборов 2019 г. состоит в том, что разошлись – или, точнее, были вполне сознательно разведены – логика и принципы проведения губернаторских выборов и выборов в региональные и местные заксобрания. Кампании по выборам глав регионов были предельно технологизированы, в значительной степени департизированы и тем самым деполитизированы.

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