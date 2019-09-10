Итоги 8 сентября для власти

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Максим Стулов / Ведомости

Завершившиеся в воскресенье, 8 сентября, выборы – решающая и по сути последняя масштабная избирательная кампания перед выборами в Госдуму в 2021 г. Да, формально перед ними нас ждет еще один единый день голосования 13 сентября 2020 г. Но это будут выборы, в ходе которых уже необходимо будет обкатывать окончательно выбранные базовые сценарии выборов в парламент. А вот то, какие выбрать магистральные подходы к архитектуре думских выборов, решалось именно сейчас и будет уточняться по итогам анализа нынешней избирательной кампании.

С этой точки зрения ключевая особенность российских региональных выборов 2019 г. состоит в том, что разошлись – или, точнее, были вполне сознательно разведены – логика и принципы проведения губернаторских выборов и выборов в региональные и местные заксобрания. Кампании по выборам глав регионов были предельно технологизированы, в значительной степени департизированы и тем самым деполитизированы.