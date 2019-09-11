Почему ЦБ не ждет от экономики заметного роста

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Почти весь 2019 год экономисты ухудшали прогнозы роста российской экономики. Минэкономразвития по-прежнему верит в ее рост на скромные 1,3%. Но Центробанк теперь считает такой прогноз оптимистичным сценарием. 1,3% – верхняя граница диапазона прогноза регулятора, который снизил его с 1–1,5 до 0,8–1,3% в пятницу. Ухудшен прогноз и на 2020 г. – до 1,5–2%.

Тему экономического роста власти перекидывают друг другу, как горячую картошку. Достается и ЦБ, который все чаще упрекают за сохранение ключевой ставки на высоком уровне. ЦБ в ответ просит власти уже не столько решать проблемы, которые приводят к замедлению экономики, а хотя бы не создавать новые.