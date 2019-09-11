Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: Цифра недели
Почему ЦБ не ждет от экономики заметного роста
Попытки найти способы стимулировать рост снова и снова заводят власть в ловушку простых решений
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Почти весь 2019 год экономисты ухудшали прогнозы роста российской экономики. Минэкономразвития по-прежнему верит в ее рост на скромные 1,3%. Но Центробанк теперь считает такой прогноз оптимистичным сценарием. 1,3% – верхняя граница диапазона прогноза регулятора, который снизил его с 1–1,5 до 0,8–1,3% в пятницу. Ухудшен прогноз и на 2020 г. – до 1,5–2%.
Тему экономического роста власти перекидывают друг другу, как горячую картошку. Достается и ЦБ, который все чаще упрекают за сохранение ключевой ставки на высоком уровне. ЦБ в ответ просит власти уже не столько решать проблемы, которые приводят к замедлению экономики, а хотя бы не создавать новые.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}