Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: Опыт венгерского транзита для России

Чем опыт Венгрии 1989 года полезен для России

Политолог Дмитрий Травин о том, как важно быть готовым к политической трансформации

Считается обычно, что железный занавес рухнул 30 лет назад вместе с падением Берлинской стены. Однако на самом деле падение Стены в ноябре 1989 г. было скорее символическим актом. Железный занавес рухнул на два месяца раньше. И произошло это в Венгрии. 30 лет назад, 11 сентября 1989 г., венгерские власти открыли границу с Австрией, и это быстро изменило судьбу не столько даже самих венгров, сколько восточных немцев. Множество жителей ГДР рвануло через Венгрию в ФРГ. Немцы перестали быть народом, разделенным на две части, и с этого момента попытки коммунистических властей Восточной Германии сохранить тоталитарный режим оказались обречены на провал. Режим рухнул позже, но основы формирования единой демократической и рыночной Германии были заложены именно 11 сентября решением, принятым в Будапеште.

Венгерский вариант перехода к демократии был, наверное, самым гладким среди всех стран советского блока. В Венгрии не было долгого жесткого противостояния власти и оппозиции, как в Польше. И не было даже того, что принято называть бархатной революцией, как в Чехословакии. Коммунистические власти в конце 1980-х гг. сами стали на путь демократизации, чему способствовали, с одной стороны, либеральный подход Михаила Горбачева, а с другой – смена поколений венгерских лидеров, происшедшая после кончины многолетнего правителя страны Яноша Кадара. Демократизация привела к проведению свободных выборов в 1990 г. А выборы привели к уходу коммунистов от власти.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике