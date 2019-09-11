Чем опыт Венгрии 1989 года полезен для России

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Bernhard J. Holzner / AP-Photo

Считается обычно, что железный занавес рухнул 30 лет назад вместе с падением Берлинской стены. Однако на самом деле падение Стены в ноябре 1989 г. было скорее символическим актом. Железный занавес рухнул на два месяца раньше. И произошло это в Венгрии. 30 лет назад, 11 сентября 1989 г., венгерские власти открыли границу с Австрией, и это быстро изменило судьбу не столько даже самих венгров, сколько восточных немцев. Множество жителей ГДР рвануло через Венгрию в ФРГ. Немцы перестали быть народом, разделенным на две части, и с этого момента попытки коммунистических властей Восточной Германии сохранить тоталитарный режим оказались обречены на провал. Режим рухнул позже, но основы формирования единой демократической и рыночной Германии были заложены именно 11 сентября решением, принятым в Будапеште.

Венгерский вариант перехода к демократии был, наверное, самым гладким среди всех стран советского блока. В Венгрии не было долгого жесткого противостояния власти и оппозиции, как в Польше. И не было даже того, что принято называть бархатной революцией, как в Чехословакии. Коммунистические власти в конце 1980-х гг. сами стали на путь демократизации, чему способствовали, с одной стороны, либеральный подход Михаила Горбачева, а с другой – смена поколений венгерских лидеров, происшедшая после кончины многолетнего правителя страны Яноша Кадара. Демократизация привела к проведению свободных выборов в 1990 г. А выборы привели к уходу коммунистов от власти.