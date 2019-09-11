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Статья опубликована в № 4897 от 12.09.2019 под заголовком: Компания недели: Банк ВТБ

Зачем ВТБ занялся зерном

На основе своих зерновых активов банк хочет создать нового государственного гиганта

Год назад банк ВТБ получил свой первый зерновой актив – блокпакет в крупнейшем зерновом терминале России, Новороссийском комбинате хлебопродуктов (НКХП). Его акции были заложены по кредитам группы «Сумма» и ее владельца Зиявудина Магомедова, арестованного по подозрению в хищении средств и организации преступного сообщества. После ареста владельца группа переживала непростые времена, и переход акций НКХП госбанку не казался чем-то выдающимся.

Кроме НКХП Магомедов был миноритарием Объединенной зерновой компании (ОЗК): 50% минус 1 акция он купил при ее приватизации в 2012 г., но с тех пор руководили госкомпанией его люди. Особых успехов на экспортном рынке она не имела, зато за обслуживание зернового госфонда получала и получает комиссию – до 1 млрд руб. в год. Но жемчужина ОЗК – НКХП, по сути, участие «Суммы» в приватизации позволило ей получить пусть косвенный, но контроль в терминале. Тогда группа вместе с «Транснефтью» владела 51% Новороссийского морского торгового порта, в который входит второй по мощности Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), так что Магомедов контролировал минимум треть российских мощностей перевалки зерна.

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