Статья опубликована в № 4897 от 12.09.2019 под заголовком: Идеальные жертвы насилия
Дети как идеальные жертвы
Политолог Владимир Кудрявцев о том, почему большинство и жертв сексуальных преступлений — несовершеннолетние
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
63% жертв преступлений против половой неприкосновенности, согласно данным всех уголовных дел, возбужденных в 2013–2014 гг. в России, – это несовершеннолетние. При этом в общей структуре населения страны дети составляют не более 20%. Эту обескураживающую диспропорцию можно объяснить несколькими способами.
Наивный наблюдатель может сразу заключить, что Россия особая страна, в которой по какой-то загадочной причине дети находятся в высочайшей группе риска сексуального насилия. Поверить в подобную врожденную перверсивность россиян сложно.
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