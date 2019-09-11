Дети как идеальные жертвы

Политолог Владимир Кудрявцев о том, почему большинство и жертв сексуальных преступлений — несовершеннолетние

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Дмитрий Новожилов / Ведомости

63% жертв преступлений против половой неприкосновенности, согласно данным всех уголовных дел, возбужденных в 2013–2014 гг. в России, – это несовершеннолетние. При этом в общей структуре населения страны дети составляют не более 20%. Эту обескураживающую диспропорцию можно объяснить несколькими способами.

Наивный наблюдатель может сразу заключить, что Россия особая страна, в которой по какой-то загадочной причине дети находятся в высочайшей группе риска сексуального насилия. Поверить в подобную врожденную перверсивность россиян сложно.