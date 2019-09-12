От редакции
Статья опубликована в № 4898 от 13.09.2019 под заголовком: Уголовная политика

Уголовная политика

Беспрецедентный масштаб обысков в штабах Алексея Навального отражает градус раздражения расследованиями ФБК и результатами «умного голосования»

Беспрецедентная по географии и охвату серия обысков и блокировок счетов в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и его активистов – это точная и наглядная мерка гнева и раздражения, которые вызывают у Кремля действия сторонников Алексея Навального – от антикоррупционных расследований до «умного голосования», лишившего депутатских мандатов десятки кандидатов от власти. Это еще одна, пусть и небывало масштабная, попытка пресечь политическую борьбу методами уголовной юстиции, криминализовать участие в политике и массово запугать активистов – благо арсенал средств для этого велик.

Сотрудники полиции и Следственного комитета провели в четверг при содействии бойцов Росгвардии обыски и другие оперативные мероприятия в 41 регионе России (география – от Владивостока до Мурманска), где есть региональные штабы Навального. По итогам обысков в штабах изымалась оргтехника и бухгалтерская документация, но штабами география следственных действий не ограничена: обыски прошли также в квартирах координаторов и волонтеров штабов и их родственников, их счета (в том числе личные) были заблокированы, активисты допрошены в статусе свидетелей. В отдельных случаях обыски проводились даже без решений судов как не терпящие отлагательств, в одном штабе следователи открыли дверь своим ключом. Всего, по подсчетам менеджера проектов ФБК Леонида Волкова, обыски прошли не менее чем у 70 человек по 200 адресам.

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