Как стимулировать спрос на добровольные пенсии
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Россия переживает бум частного инвестирования: бьет рекорды количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), появляются все новые сервисы для инвестиций и управления сбережениями. Но сегмент добровольных пенсионных накоплений наши соотечественники обходят стороной. Между тем тактические реформы позволили бы отрасли не выживать, а нормально развиваться.
Казалось бы, актуальность пенсионного вопроса должна стимулировать предложение и спрос на добровольные пенсии. Однако этого пока не произошло. В последние пять лет количество граждан, которые делают дополнительные отчисления на будущую пенсию, колеблется в пределах 6 млн человек – т. е. чуть больше 10% от числа работающих россиян. Это крайне низкий показатель. 90% рынка составляют корпоративные пенсионные программы. Значительная часть работающих граждан, включая растущий сегмент самозанятых, этими услугами не охвачена. Почему это происходит?
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