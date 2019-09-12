Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4898 от 13.09.2019 под заголовком: Как стимулировать спрос на добровольные пенсии

Как стимулировать спрос на добровольные пенсии

Гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий о назревших тактических изменениях в системе негосударственного пенсионного обеспечения

Россия переживает бум частного инвестирования: бьет рекорды количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), появляются все новые сервисы для инвестиций и управления сбережениями. Но сегмент добровольных пенсионных накоплений наши соотечественники обходят стороной. Между тем тактические реформы позволили бы отрасли не выживать, а нормально развиваться.

Казалось бы, актуальность пенсионного вопроса должна стимулировать предложение и спрос на добровольные пенсии. Однако этого пока не произошло. В последние пять лет количество граждан, которые делают дополнительные отчисления на будущую пенсию, колеблется в пределах 6 млн человек – т. е. чуть больше 10% от числа работающих россиян. Это крайне низкий показатель. 90% рынка составляют корпоративные пенсионные программы. Значительная часть работающих граждан, включая растущий сегмент самозанятых, этими услугами не охвачена. Почему это происходит?

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