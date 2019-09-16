От редакции
Статья опубликована в № 4900 от 17.09.2019 под заголовком: Закон для своих и для чужих

Закон для своих и закон для чужих

Шансы получить реальный срок за неопасное насилие против представителя власти и за превышение силовиком полномочий с тяжкими последствиями равны

Приговор Павлу Устинову, отправленному за решетку, несмотря на весомые доказательства его невиновности, наряду с отклонением всех жалоб на насилие со стороны правоохранителей наглядно отражают ситуацию параллельного правосудия: сурового к обычным гражданам, обвиненным в сопротивлении «органам», и лояльного к полицейскому произволу.

Актера Павла Устинова, задержанного 3 августа на Тверской улице во время акции протеста (он не принимал в ней участия), в понедельник приговорили к 3,5 года лишения свободы за опасное для здоровья насилие против представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК). Вина аполитичного Устинова в том, что он оказался на пути разгонявших мирную акцию протеста росгвардейцев, один из которых исполнял свои обязанности так рьяно, что вывихнул плечо, – виновным был объявлен Устинов. То, что суд присудил Устинову чуть более половины срока, которого требовало гособвинение, – слабое утешение. Приговор к лишению свободы при явных, но проигнорированных судом доказательствах невиновности подсудимого, сопоставимый по тяжести с недавним сроком бывшему сотруднику ФСБ, пытавшему подозреваемого стволом карабина, отражает несправедливость и пристрастность отечественной Фемиды, ее принципиально разный подход к «своим» и «чужим».

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Комментарии
Fedorenko Mikhail
04:58 17.09.2019
В этой базе, если хотя бы выборочно пробежаться по 10-20 случаям, то видно, что все убитые были вооружены пистолетами или ножами. У нас осуждённые просто выходят на митинги.
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