Арбитраж на расстоянии

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Андрей Гордеев / Ведомости

Не секрет, что государственные суды в России загружены неравномерно. Например, за прошлый год в Арбитражный суд города Москвы поступило 315 677 исковых заявлений. Для сравнения – в Арбитражный суд Республики Татарстан за тот же период обратилось 39 789 истцов, а в Арбитражный суд Республики Крым – 20 344. В пересчете на количество судей в Москве на одного судью приходится 1793 дела в год, в Казани – 602, в Симферополе – 782. Такая неровная нагрузка сказывается на качестве и скорости принятия решений. Для решения этой проблемы не так давно была выдвинута интересная инициатива. На ПМЭФ-2019 руководитель Аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко рассказал, что власти рассматривают возможность распределять дела между судьями не в рамках одного суда, а по всей стране. Для этого предлагается создать электронную систему, анализирующую нагрузку и специализацию судей. В случае высокой нагрузки местного судьи система будет направлять дело к другому судье, у которого есть время и соответствующая квалификация. Дело будет рассматриваться дистанционно с помощью системы электронного правосудия – по документам без вызова сторон либо с помощью видеоконференцсвязи (ВКС).

Система электронного правосудия работает в России достаточно давно. Она позволяет сторонам при помощи интернета подавать документы в суд, следить за движением дела, знакомиться с судебными актами и получать судебные извещения. Активно используется и возможность проводить судебные заседания по ВКС. Согласно ФЦП «Развитие судебной системы России на 2013–2020 гг.» ВКС должна появиться во всех залах арбитражных судов к 2020 г. Но на практике использование ВКС не всегда оправдано, ведь таким образом стороны фактически лишаются возможности донести свою позицию вербально, что может негативно сказаться на эффективности рассмотрения дела. Еще одна сложность – разница в часовых поясах. Например, чтобы сторона из Москвы могла участвовать в деле, которое рассматривается судьей во Владивостоке, судебное заседание можно провести только в течение одного часа, выпадающего на рабочее время в обоих регионах. В результате суды нередко отказывают в рассмотрении дела по ВКС, ссылаясь на отсутствие технической возможности. Но если проблему разницы во времени можно решить, то что делать с основным принципом распределения дел на основании территориальной подсудности – «истец следует за судом ответчика»?