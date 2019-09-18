От браконьерства к политике
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Резкая реакция России на незаконный промысел северокорейских рыбаков в российских территориальных водах вызвана выросшей дерзостью браконьеров и отражает недовольство Москвы политикой Пхеньяна в последние месяцы.
В отличие от прежних инцидентов, связанных с незаконным ловом рыбы на Дальнем Востоке, произошедший во вторник конфликт у банки Кито-Ямато в Японском море (она находится в исключительной экономической зоне России) обернулся громким скандалом. Как сообщила ФСБ на своем сайте, российские пограничники задержали северокорейскую рыболовецкую шхуну, одновременно экипаж второй шхуны совершил вооруженное нападение на досмотровую группу российской погранохраны, ранения получили трое (по уточненным впоследствии данным, четверо) пограничников, жизнь которых находится вне опасности, ответным огнем ранено несколько северокорейских моряков. Всего пограничники задержали две шхуны, 11 мотоботов и 161 человека их экипажей.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}