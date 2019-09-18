От редакции
Статья опубликована в № 4902 от 19.09.2019 под заголовком: Политическое браконьерство

От браконьерства к политике

Резкая реакция Москвы на вооруженный конфликт с северокорейскими рыбаками отражает недовольство политикой Пхеньяна по широкому спектру вопросов

Резкая реакция России на незаконный промысел северокорейских рыбаков в российских территориальных водах вызвана выросшей дерзостью браконьеров и отражает недовольство Москвы политикой Пхеньяна в последние месяцы.

В отличие от прежних инцидентов, связанных с незаконным ловом рыбы на Дальнем Востоке, произошедший во вторник конфликт у банки Кито-Ямато в Японском море (она находится в исключительной экономической зоне России) обернулся громким скандалом. Как сообщила ФСБ на своем сайте, российские пограничники задержали северокорейскую рыболовецкую шхуну, одновременно экипаж второй шхуны совершил вооруженное нападение на досмотровую группу российской погранохраны, ранения получили трое (по уточненным впоследствии данным, четверо) пограничников, жизнь которых находится вне опасности, ответным огнем ранено несколько северокорейских моряков. Всего пограничники задержали две шхуны, 11 мотоботов и 161 человека их экипажей.

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