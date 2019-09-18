От браконьерства к политике

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Резкая реакция России на незаконный промысел северокорейских рыбаков в российских территориальных водах вызвана выросшей дерзостью браконьеров и отражает недовольство Москвы политикой Пхеньяна в последние месяцы.

В отличие от прежних инцидентов, связанных с незаконным ловом рыбы на Дальнем Востоке, произошедший во вторник конфликт у банки Кито-Ямато в Японском море (она находится в исключительной экономической зоне России) обернулся громким скандалом. Как сообщила ФСБ на своем сайте, российские пограничники задержали северокорейскую рыболовецкую шхуну, одновременно экипаж второй шхуны совершил вооруженное нападение на досмотровую группу российской погранохраны, ранения получили трое (по уточненным впоследствии данным, четверо) пограничников, жизнь которых находится вне опасности, ответным огнем ранено несколько северокорейских моряков. Всего пограничники задержали две шхуны, 11 мотоботов и 161 человека их экипажей.