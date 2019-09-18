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Статья опубликована в № 4902 от 19.09.2019 под заголовком: Как устроена исправительная система

Как устроена исправительная система

Социолог Ксения Рунова о том, чем отличаются российская и западная модели устройства системы исполнения наказаний

Протесты лета 2019 г. в Москве привели к приговорам к реальному лишению свободы для шести человек – Павла Устинова, Константина Котова, Данилы Беглеца, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева и Евгения Коваленко, в общей сложности приговоренных к 19 годам лишения свободы. Приговоры будут обжалованы, но если фигуранты «московского дела» не будут оправданы, то им, скорее всего, придется на личном опыте познакомиться с тем, как устроена российская исправительная система, принципиально отличающаяся от западной.

Главная особенность отечественной системы исполнения наказаний – 99% осужденных содержатся не в учреждениях камерного типа, как в западных странах, а живут в общежитиях. В колониях осужденные организованы в большие коллективы-отряды, а не разбиты на маленькие ячейки-камеры по несколько человек. С советских времен Россия унаследовала сеть лагерей, где осужденные жили в бараках, внутри которых они могли свободно передвигаться и общаться между собой. До революции 1917 г. осужденные жили в основном в учреждениях с камерным типом содержания, хотя некоторые камеры были большими.

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