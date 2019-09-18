Письмо клириков в защиту осужденных по «московскому делу» – поступок глубоко христианский, но церковная бюрократия так не считает

Статья опубликована в № 4902 от 19.09.2019 под заголовком: Когда священники не молчат

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Открытое письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту осужденных по «московскому делу» впечатляет не только небывало большим числом подписей под ним. Этот смелый по церковным меркам и глубоко христианский по сути поступок – то, чего давно ждала от Церкви немалая часть общества.

Молчание этого претендующего на первые позиции института общества по важнейшим гуманитарным проблемам со стороны все чаще кажется конъюнктурным и явно не приближает, а то и отталкивает от Церкви тысячи людей. Но, судя по реакции церковной бюрократии, этот разрыв их, похоже, вполне устраивает.